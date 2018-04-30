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Армен Рустамян назвал причины отказа от коалиционного меморандума с РПА


Глава фракции АРФД  Армен Рустамян назвал причины отказа от коалиционного меморандума с РПА. В беседе с журналистами в НС РА Рустамян отметил, что в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах такой  меморандум не  был бы действенным.

Кроме  того, чтобы  мы  были  свободными в своих решениях и могли поддержать кандидата, которого мы  хотим, мы  не  могли оставаться связанными  темположением коалиционного соглашения, согласно которому право выдвижения кандидата  в  премьеры принадлежит РПА. Вот причина, по которой мы  отказались от коалиции», - как передает Арменпресс, сказал Рустамян.

Он заверил, что после  разрешения  кризиса в стране, все  увидят, что АРФД  сыграла в этом большую роль.

11 мая 2017г. между РПА и АРФД был подписан меморандум о создании политической коалиции.

АРФД заявила о выходе  из коалиции 25 апреля 2018г




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