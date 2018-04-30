Глава фракции АРФД Армен Рустамян назвал причины отказа от коалиционного меморандума с РПА. В беседе с журналистами в НС РА Рустамян отметил, что в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах такой меморандум не был бы действенным.

Кроме того, чтобы мы были свободными в своих решениях и могли поддержать кандидата, которого мы хотим, мы не могли оставаться связанными темположением коалиционного соглашения, согласно которому право выдвижения кандидата в премьеры принадлежит РПА. Вот причина, по которой мы отказались от коалиции», - как передает Арменпресс, сказал Рустамян.

Он заверил, что после разрешения кризиса в стране, все увидят, что АРФД сыграла в этом большую роль.

11 мая 2017г. между РПА и АРФД был подписан меморандум о создании политической коалиции.

АРФД заявила о выходе из коалиции 25 апреля 2018г.