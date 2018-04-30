Президент Южной Кореи посчитал Трампа достойным Нобелевской премии мира
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин полагает, что его американский коллега Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за те усилия, которые он приложил к прекращению противостояния с Северной Кореей по поводу ядерной программы Пхеньяна, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - цитируют западные СМИ слова южнокорейского президента, сказанные им в понедельник на правительственном совещании.
В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты, как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.