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Состоялся телефонный разговор Эдварда Налбандяна с помощником госсекретаря США


По инициативе  американской стороны  30 апреля состоялся телефонный разговор  министра ИД РА Эдварда Налбандянас помощником госсекретаря США по делам Европыи Евразии Уэссом Митчеллом.

Собеседники  обсудили внутриполитические  события  в  Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА,  глава внешнеполитического ведомства и помощник  госсекретаря  сошлись во мнении, что усилия, направленные на разрешение   сложившейся в стране  ситуации, должны быть в  рамках Конституции Армении.

Эдвард Налбандян и  УэссМитчелл  обменялись мнениями относительно ситуации в зоне карабахского конфликта. Они подтвердили  необходимость исключения  эскалации ситуации и в  этом смысле отметили важность последнего заявления  сопредседателей  Минской группы  ОБСЕ.

В ходе  беседе стороны  коснулись также совместных шагов по дальнейшему  углублению армяно-американского дружественного партнерства.

 




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