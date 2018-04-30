Состоялся телефонный разговор Эдварда Налбандяна с помощником госсекретаря США

По инициативе американской стороны 30 апреля состоялся телефонный разговор министра ИД РА Эдварда Налбандянас помощником госсекретаря США по делам Европыи Евразии Уэссом Митчеллом.

Собеседники обсудили внутриполитические события в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, глава внешнеполитического ведомства и помощник госсекретаря сошлись во мнении, что усилия, направленные на разрешение сложившейся в стране ситуации, должны быть в рамках Конституции Армении.

Эдвард Налбандян и УэссМитчелл обменялись мнениями относительно ситуации в зоне карабахского конфликта. Они подтвердили необходимость исключения эскалации ситуации и в этом смысле отметили важность последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе беседе стороны коснулись также совместных шагов по дальнейшему углублению армяно-американского дружественного партнерства.