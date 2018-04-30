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В американском Disney World теперь можно поесть бесплатно


Американский Disney World бесплатно накормит гостей, которые остановятся в любом из отелей центра развлечений,  как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel Pulse.

Два бесплатных полноценных приема пищи и два перекуса получит любой гость, который остановится в отеле центра развлечений на шесть дней  и воспользуется билетом Park Hopper на посещение четырех парков центра.

В этом году один из парков, входящих в Disney World — "Королевство животных" отмечает своё двадцатилетие, и всем туристам можно посоветовать посмотреть на Августа – первого  бегемота, рожденного здесь за 13 лет.

 




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