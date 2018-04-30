В Национальном собрании Армении началась встреча Никола Пашиняна и членов фракции РПА – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, проводит встречу с представителями фракции РПА.
Как передает Арменпресс, созвано специальное заседание фракции.
30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.
Уже состоялись встречи с фракциями АРФД и «Царукян».
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