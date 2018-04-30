В Национальном собрании Армении началась встреча Никола Пашиняна и членов фракции РПА – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, проводит встречу с представителями фракции РПА.

Как передает Арменпресс, созвано специальное заседание фракции.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.

Уже состоялись встречи с фракциями АРФД и «Царукян».