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В Национальном собрании Армении началась встреча Никола Пашиняна и членов фракции РПА – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, проводит встречу с представителями фракции РПА.

Как  передает Арменпресс, созвано специальное  заседание  фракции.

 30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.

Уже  состоялись встречи с фракциями АРФД и «Царукян».




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