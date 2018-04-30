"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока"

Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершилась в понедельник у черноморского побережья Турции, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

« В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала», — приводит агентство сообщение «Газпрома».

По словам главы компании Алексея Миллера, с завершением первой ветки построено 62 процента от общей протяженности «Турецкого потока».

В сообщении отмечается, что проект "Турецкий поток" реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море. "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").

Морской участок "Турецкого потока" проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.