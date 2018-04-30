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Никол Пашинян представил подробности встречи с депутатами фракции АРФД


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, провел встречу с представителями фракции АРФД. После  встречи Пашинян представил некоторые подробности встречи. Стороны  обсудили сложившуюся ситуацию и отметили, что есть взаимопонимание  относительно выхода из нее. 

«Вы знаете, что АРФД уже объявила о поддержке моей кандидатуры. Вместе  с членами фракции мы обсудили сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее. Мы отметили, что есть взаимопонимание  относительно данного вопроса», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он отметил также, что мнение  одной  политической силы не может быть навязано другим силам.

На вопрос о созыве внеочередных парламентских выборов Пашинян ответил, что  представления  всех партий относительно созыва внеочередных парламентских выборов не может быть одинаковым.

Он сообщил также вопрос о создании коалиции на встрече  с АРФД не обсуждался.

Запланирована  также встреча с представителями фракции РПА. 

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.

Уже  состоялись встречи с фракциями АРФД и «Царукян».




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