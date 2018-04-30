Никол Пашинян представил подробности встречи с депутатами фракции АРФД

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, провел встречу с представителями фракции АРФД. После встречи Пашинян представил некоторые подробности встречи. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию и отметили, что есть взаимопонимание относительно выхода из нее.

«Вы знаете, что АРФД уже объявила о поддержке моей кандидатуры. Вместе с членами фракции мы обсудили сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее. Мы отметили, что есть взаимопонимание относительно данного вопроса», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он отметил также, что мнение одной политической силы не может быть навязано другим силам.

На вопрос о созыве внеочередных парламентских выборов Пашинян ответил, что представления всех партий относительно созыва внеочередных парламентских выборов не может быть одинаковым.

Он сообщил также вопрос о создании коалиции на встрече с АРФД не обсуждался.

Запланирована также встреча с представителями фракции РПА.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.

Уже состоялись встречи с фракциями АРФД и «Царукян».