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ВС Армении состоялись учения с привлечением РСЗО «Смерч»


ВС Армении провели учения, в которых использовалась реактивная система залпового огня  «Смерч». Как  передает Арменпресс, об этом написал в  Facebook пресс-секретарь  министра обороны  РА  АрцрунОванисян.

Специальный репортаж об учениях будет показан 5 мая  в программе  «Зинуж» Общественного телевидения Армении.

Реактивная система залпового огня  «Смерч» предназначена для  поражения  таких целей как живая сила противника, техника, стоящие самолеты и вертолета, командные  пункты, узлы  связи  и др. Система в состоянии выпустить кассетные мины, а также осколочно-фугасные и реактивные термобарические мины. Армения  приобрела  Реактивная система залпового огня  «Смерч» у России. Они были показаны  на параде  в  честь 25-летия независимости Армении.




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