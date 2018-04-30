ВС Армении состоялись учения с привлечением РСЗО «Смерч»

ВС Армении провели учения, в которых использовалась реактивная система залпового огня «Смерч». Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь министра обороны РА АрцрунОванисян.

Специальный репортаж об учениях будет показан 5 мая в программе «Зинуж» Общественного телевидения Армении.

Реактивная система залпового огня «Смерч» предназначена для поражения таких целей как живая сила противника, техника, стоящие самолеты и вертолета, командные пункты, узлы связи и др. Система в состоянии выпустить кассетные мины, а также осколочно-фугасные и реактивные термобарические мины. Армения приобрела Реактивная система залпового огня «Смерч» у России. Они были показаны на параде в честь 25-летия независимости Армении.