Азербайджан должен покончить со своей агрессивной риторикой и вернуться в поле конструктивного диалога – Пашинян

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, полностью поддерживает власть Нагорно-Карабахской республики.

«Безопасность – это наш приоритет. В случае избрания премьером одним из первых шагов будет ознакомление и с оперативной ситуацией в связи с безопасностью и принятие необходимых мер», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он назвал позицию Азербайджана деструктивной и агрессивной. «При тех обстоятельствах, когда из Азербайджана звучат призывы захватить Ереван, нашей основной задачей должно стать последовательное укрепление боеспособности армии, боевого духа, повышение степени защищенности страны – это путь возвращения Азербайджана в конструктивное поле. И если Азербайджан делает подобные заявления, то для продолжения переговоров страны-сопредседатели Минской группы должны поспособствовать, чтобы Азербайджан покончил со своей агрессивной риторикой и вернулся в поле конструктивного диалога», - сказал Пашинян.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.