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Азербайджан должен покончить со своей агрессивной риторикой и вернуться в поле конструктивного диалога – Пашинян


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, полностью поддерживает власть Нагорно-Карабахской республики.

«Безопасность – это наш приоритет. В случае  избрания  премьером одним из первых шагов будет ознакомление  и с оперативной ситуацией в связи с безопасностью и принятие  необходимых мер», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он назвал позицию Азербайджана деструктивной и агрессивной. «При тех обстоятельствах, когда из Азербайджана звучат призывы захватить Ереван, нашей основной задачей должно стать последовательное  укрепление боеспособности армии, боевого духа, повышение  степени защищенности страны – это путь возвращения  Азербайджана в конструктивное  поле. И если  Азербайджан делает подобные заявления, то для  продолжения переговоров страны-сопредседатели Минской группы должны  поспособствовать, чтобы  Азербайджан покончил со своей агрессивной риторикой и вернулся в поле  конструктивного диалога», - сказал Пашинян.

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.

 

 

 




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