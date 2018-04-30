Blue Origin удалось плавно приземлить ракету и капсулу суборбитального корабля

Американская компания Blue Origin провела в воскресенье испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Трансляцию запуска с пусковой площадки в штате Техас вела Blue Origin, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Корабль New Shepard с полигона в Техасе поднялся на расчетную высоту более 100 километров. Отделившаяся от носителя капсула для экипажа спустилась на землю на парашютах, приземлившись через 10 минут 13 секунд полета, а ракета чуть раньше плавно совершила управляемую двигателями вертикальную посадку.

На борту корабля находилось экспериментальное оборудование, в том числе разработанный NASA монитор SFEM-2, предназначенный для измерения содержания углекислого газа, изменения давления, скорости и акустики внутри капсулы во время полета. Blue Origin также опробовала демонстрационную технологию, предоставляющую доступ в интернет для пользователей, находящихся в космическом пространстве.

Внутри "Капсулы экипажа 2.0" (второго поколения) путешествовал и испытательный манекен, оборудованный приборами. Разработчики дали манекену имя Скайуокер, в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны".

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных космических полетов.

Компания провела с ноября 2015 по октябрь 2016 года пять испытаний этого корабля с ракетой-носителем первого поколения. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз. Это восьмое по счету испытание New Shepard, предыдущее состоялось в декабре 2017 года.

Blue Origin - одна из нескольких частных фирм, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос.