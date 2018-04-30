Большинство жителей Южной Кореи доверяет обещаниям КНДР, показал опрос

Большая часть жителей Южной Кореи доверяет обещаниям КНДР принять меры для избавления Корейского полуострова от ядерного оружия и установления мира, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник рейтинговым агентством RealMeter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, о своем доверии заявили 64,7% опрошенных, а не доверяют Пхеньяну только 28,3%. Число жителей Южной Кореи, кто поменял свое мнение на этот счет, составляет 52,1%, утверждает социологическое агентство. Тех, кто как не доверял КНДР, так и не доверяет сейчас, насчитывается 26,2% среди опрошенных, а тех, кто доверял, но перестал это делать, — 2,1%.

Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись в пограничной зоне Пханмунджом 27 апреля. В результате была принята совместная декларация, в которой обозначены намерения обеих сторон провести комплекс мер по установлению доверия и снятия напряженности в межкорейских отношениях.