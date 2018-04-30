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Никол Пашинян проводит встречу с фракцией АРФД


В НС РА началась встреча кандидата в премьер-министры РА Никола Пашиняна с  фракцией АРФД. Как  передает Арменпресс, на встрече  будет обсуждаться вопрос выдвижения кандидатуры Никола Пашинянана пост  премьер-министра РА.

После  встречи с  фракцией АРФД состоится встреча Пашиняна с фракцией РПА.

Фракция «Царукян» поддержит кандидатуру Никола Пашиняна  на пост премьер-министра.

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.




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