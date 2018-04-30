Никол Пашинян проводит встречу с фракцией АРФД

В НС РА началась встреча кандидата в премьер-министры РА Никола Пашиняна с фракцией АРФД. Как передает Арменпресс, на встрече будет обсуждаться вопрос выдвижения кандидатуры Никола Пашинянана пост премьер-министра РА.

После встречи с фракцией АРФД состоится встреча Пашиняна с фракцией РПА.

Фракция «Царукян» поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС – РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.