Часть поддерживающей Саакашвили оппозиции в Грузии создаст новое движение

Лидеры нескольких оппозиционных партий, прибывшие в понедельник в Тбилиси из Амстердама, где встречались с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявляют, что смогли договориться о создании нового оппозиционного движения под названием - "Открытая платформа", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Все здравомыслящие граждане убеждены, что нынешнюю власть надо менять. Для выполнения этой цели необходимо объединение всей оппозиции. Уверен, что вместе с Саакашвили мы положили начало этому объединению", - заявил в понедельник, прибывший из Амстердама один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

В МИРЕ29 апреля 2018Саакашвили встретился в Амстердаме с грузинскими оппозиционерамиЧитать подробнее

По его словам, у созданного движения "Открытая платформа" первоочередной задачей является выдвижение единого кандидата от оппозиции на предстоящих осенью президентских выборах в Грузии.

Накануне в Амстердаме Саакашвили заявил журналистам, что исключает выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в Грузии. "Я не претендую ни на какие должности в Грузии, для меня важно избавить грузинский народ от олигархического правления и продолжить демократический путь развития государства", - сказал он.

По заявлению грузинских экспертов, Саакаашвили не имеет права участвовать не только в президентских выборах, но и в политической жизни Грузии, так как три года назад потерял грузинское гражданство став гражданином Украины, а в настоящее время не имеет гражданства ни одной страны.

Ранее Саакашвили, в отношении которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, неоднократно заявлял, что намерен вернуться на родину.