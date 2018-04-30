Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 29

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, около 50 пострадали.

Два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

В результате второго взрыва, по данным министерства, погибли семь журналистов и операторов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство"* (ИГ*).