Новая картина от Marvel и Disney "Мстители: Войны бесконечности" за первый уик-энд собрала $630 млн, установив абсолютный рекорд в американском и мировом прокате, как передает Арменпресс, об этом пишет в воскресенье The Hollywood Reporter.

Cборы фильма в США составили $250 млн, за рубежом лента заработала $380 млн. Отмечается, что этого показателя "Мстители" достигли еще до начала проката в Китае, который намечен на 11 мая.

Предыдущими рекордсменами в американском прокате были "Звездные войны: Пробуждение силы", собравшие в $248 млн, а в мировом - "Форсаж 8" с $542 млн за первый уик-энд.

В России новые "Мстители" выйдут 3 мая.