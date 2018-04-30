Верхний Ларс сегодня: на въезд в Грузию огромная пробка

При въезде в Грузию со стороны России из-за большого скопления легковых машин образовалась многокилометровая пробка — пассажиры не могут попасть на территорию страны уже более десяти часов, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Sputnik Грузия c места событий.

По информации службы доходов министерства финансов Грузии, многокилометровый затор образовали легковые автомобили, так как с российской стороны таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" не успевает своевременно пропускать большой поток автомобилей. Грузовые машины передвигаются в привычном режиме.

В связи с майскими праздниками, большое количество туристов из России отправилось в Грузию. Ранее представители туристических агентств сообщали, что на майские праздники в Тбилиси зарезервировано 98% отелей.