Никол Пашинян не ставит задачи выхода из ЕАЭС

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, не ставит задачи выхода из ЕАЭС.

«Когда ты в оппозиции, у тебя нет возможности обсудить проблемы, существующие в той или иной структуре, на исполнительном уровне этой структуры – то есть с властями соответствующей страны, один из вариантов – поднять их. Когда ты во власти, у тебя есть возможность документировать проблемы, обсудить со странами-партнерами и в режиме терпеливого диалога решить все вопросы. Я уверен, что в результате обсуждений решение будет положительным. Задачи выхода из ЕАЭС ставить не будем. Но это вовсе не означает, что там нет проблем», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян журналистам до встречи с парламентскими фракциями.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.