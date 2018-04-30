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Никол Пашинян не ставит задачи выхода из ЕАЭС


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, не  ставит задачи выхода  из ЕАЭС.

«Когда ты  в  оппозиции, у тебя нет возможности обсудить проблемы, существующие в той или иной  структуре, на исполнительном уровне этой  структуры – то есть с властями соответствующей страны,  один из вариантов – поднять их. Когда ты  во власти, у тебя  есть возможность документировать проблемы, обсудить со странами-партнерами и в режиме  терпеливого диалога решить все  вопросы.  Я уверен, что в  результате обсуждений решение  будет положительным. Задачи выхода из ЕАЭС ставить не  будем. Но это вовсе  не  означает, что там нет проблем», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян журналистам до встречи с парламентскими фракциями.

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС  - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.




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