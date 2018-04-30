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Самолет Москва-Гюмри вынужденно сел в Минеральных Водах из-за курильщика


Самолет, летевший из Москвы в армянский город Гюмри, пришлось сажать в Минеральных Водах из-за мужчины, закурившего на борту. Как Передает Арменпресс, со ссылкой на Риа-новости, об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна", — сказала она журналистам.

По словам Волк, авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. Командир экипажа обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что один из пассажиров, мужчина 1974 года рождения, курил в самолете во время полета.






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