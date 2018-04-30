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Президент Армен Саркисян не видит альтернативы конституционному путиурегулирования ситуации в Армении


Существует единственный вариант разрешения сложившейся в Армении ситуации – в рамках Конституции.  Иных путей  нет и быть не  может.

Как передает Арменпресс, об этом президент РА  Армен Саркисян сказал в интервью Общенациональному  телевидению Беларуси.

«Мы  все должны  чтить Конституцию. А в ней  четко сказано:существует только одна высокая площадка – парламент, там и должен быть избран премьер-министр.  Не на  улице, не  на  митинге или в каком-то здании – все  разногласия  должны быть урегулированы в парламенте. Кто бы ни был избран премьером конституционным путем, я как  глава  государства подпишу  указ о назначении данного лица. Если, конечно, не  будет нарушений конституционного порядка в  процедуре  избрания», - сказал Армен Саркисян.

На вопрос, каким он видит решение  проблемы, он сказал: Есть один путь – конституционный, иных путей нет и быть не  может. Никто не  может и не  должен открывать «ящик  Пандоры» - тот самый, когда люди начнут игнорировать закон. Если это случится один раз, будет и второй, и третий прецедент». 

Комментируя события в  Армении, президент подчеркнул, что это комплексный вопрос и не однозначный. Он сказал, что любое изменение  в масштабах страны весьма  чувствительно для  нее.  «Есть внешние  и внутренние  факторы, экономические  трудности, социальная несправедливость, коррупция. Молодежь хочет иметь ясное  представление  о своем будущем. Думаю, это комплексная проблема, которая сформировалась в течение  многих лет в результате  отсутствия  диалога  между  правительством и народом, а сегодня на эмоциональной  волне  вышла  наружу», - сказал Саркисян.

Он подчеркнул также, что выборы в  стране – будь то парламентские или президентские, являются для  страны высшей точкой, эмоции и недовольства получают возможность самовыражения. «Думаю, у нас как  раз этот случай. Даже  в  самых развитых и стабильных странах любая политическая реформа не проходит легко. Посмотрите – Великобритания, Brexit. Это очень нелегко», - сказал президент.

 




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