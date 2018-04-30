Президент Армен Саркисян не видит альтернативы конституционному путиурегулирования ситуации в Армении

Существует единственный вариант разрешения сложившейся в Армении ситуации – в рамках Конституции. Иных путей нет и быть не может.

Как передает Арменпресс, об этом президент РА Армен Саркисян сказал в интервью Общенациональному телевидению Беларуси.

«Мы все должны чтить Конституцию. А в ней четко сказано:существует только одна высокая площадка – парламент, там и должен быть избран премьер-министр. Не на улице, не на митинге или в каком-то здании – все разногласия должны быть урегулированы в парламенте. Кто бы ни был избран премьером конституционным путем, я как глава государства подпишу указ о назначении данного лица. Если, конечно, не будет нарушений конституционного порядка в процедуре избрания», - сказал Армен Саркисян.

На вопрос, каким он видит решение проблемы, он сказал: Есть один путь – конституционный, иных путей нет и быть не может. Никто не может и не должен открывать «ящик Пандоры» - тот самый, когда люди начнут игнорировать закон. Если это случится один раз, будет и второй, и третий прецедент».

Комментируя события в Армении, президент подчеркнул, что это комплексный вопрос и не однозначный. Он сказал, что любое изменение в масштабах страны весьма чувствительно для нее. «Есть внешние и внутренние факторы, экономические трудности, социальная несправедливость, коррупция. Молодежь хочет иметь ясное представление о своем будущем. Думаю, это комплексная проблема, которая сформировалась в течение многих лет в результате отсутствия диалога между правительством и народом, а сегодня на эмоциональной волне вышла наружу», - сказал Саркисян.

Он подчеркнул также, что выборы в стране – будь то парламентские или президентские, являются для страны высшей точкой, эмоции и недовольства получают возможность самовыражения. «Думаю, у нас как раз этот случай. Даже в самых развитых и стабильных странах любая политическая реформа не проходит легко. Посмотрите – Великобритания, Brexit. Это очень нелегко», - сказал президент.