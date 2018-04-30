Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25, около 50 человек ранены

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 25, 49 человек получили ранения, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство внутренних дел.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стал 21 человек, еще 27 пострадали.

Два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи. Взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник. В результате второго взрыва, по данным телеканала, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.