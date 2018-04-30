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Не позволю, чтобы не были учтены интересы нашей страны – президент РА


Президент Армении Армен Саркисян заявил, что в  рамках прав, предоставленных ему  Конституцией, он не  позволит, чтобы  интересы нашей страны не  были правильно учтены. Как  передает Арменпресс, об этом он сказал в  интервью Общенациональному  телевидению Беларуси. 

Относительно европейского вектора внешней политики Армении Саркисян сказал: «Евразийское  пространство для  нас родственная территория, там находятся страны, которые настроены  к  нам исключительно дружественно, братски. Кроме  того, это еще и огромный рынок  для  Армении, так что наше участие  в евразийском регионе  исходит из наших коренных интересов, а не так, что кто-то нас куда-то подталкивает.  Думаю, кто бы ни был в конце концов  в  правительстве, лично я в рамках полномочий, данных мне  Конституцией, не позволю, чтобы интересы нашей страны не  были правильно учтены». 

Относительно проблемы  Арцаха президент РА  подчеркнул, что это проблема  не  только Армении, но и народа  Арцаха и Азербайджана. «Я бы  призвал всех, чтобы  в этот тяжелейший  для  Армении час, от чего не  гарантирована ни одна страна мира, была проявлена сдержанность, не было провокаций. Дай Бог, чтобы  в  результате  мирных переговоров мы  наконец пришли к разрешению проблемы», - подчеркнул президент.




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