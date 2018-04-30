Не позволю, чтобы не были учтены интересы нашей страны – президент РА

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что в рамках прав, предоставленных ему Конституцией, он не позволит, чтобы интересы нашей страны не были правильно учтены. Как передает Арменпресс, об этом он сказал в интервью Общенациональному телевидению Беларуси.

Относительно европейского вектора внешней политики Армении Саркисян сказал: «Евразийское пространство для нас родственная территория, там находятся страны, которые настроены к нам исключительно дружественно, братски. Кроме того, это еще и огромный рынок для Армении, так что наше участие в евразийском регионе исходит из наших коренных интересов, а не так, что кто-то нас куда-то подталкивает. Думаю, кто бы ни был в конце концов в правительстве, лично я в рамках полномочий, данных мне Конституцией, не позволю, чтобы интересы нашей страны не были правильно учтены».

Относительно проблемы Арцаха президент РА подчеркнул, что это проблема не только Армении, но и народа Арцаха и Азербайджана. «Я бы призвал всех, чтобы в этот тяжелейший для Армении час, от чего не гарантирована ни одна страна мира, была проявлена сдержанность, не было провокаций. Дай Бог, чтобы в результате мирных переговоров мы наконец пришли к разрешению проблемы», - подчеркнул президент.