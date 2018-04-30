СМИ: рейтинг президента Южной Кореи превысил 70% на фоне встречи с лидером КНДР

Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые за четыре месяца превысил 70% на фоне его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

По его данным, 70% опрошенных заявили, что одобряют действия Мун Чжэ Ина в качестве главы государства, и этот показатель на 2,2% выше, чем неделей ранее. Процент одобряющих политику президента является самым высоким с середины января, когда 70,6% респондентов выразили удовлетворение руководством Мун Чжэ Ина.

Не одобряют действия главы государства 24,4% участвовавших в исследовании людей, что на 3% ниже по сравнению с результатами, полученными неделей ранее.

Опрос был проведен с 23 по 27 апреля среди 2502 человек.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова.



