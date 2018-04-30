AFP: Роухани заявил о неприемлемости нового шестистороннего обсуждения ядерного соглашения

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, заключенный Ираном в 2015 году с шестью державами, не подлежит обсуждению.

Об этом, как сообщило агентство AFP, президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре в воскресенье с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Соглашение по ядерной программе не может быть предметом переговоров", - считает Роухани. Он подчеркнул, что Иран "не согласится ни с какими новыми ограничениями, выходящими за пределы его обязательств".

Как сообщили в администрации французского президента, во время продолжавшегося более часа разговора Макрон отметил, что Франция "желает сохранения договоренностей, достигнутых в 2015 году, и открытия переговоров по трем дополнительным темам - контроль над ядерной деятельностью после 2025 года, баллистическая программа Ирана и важнейшие региональные кризисы".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации соглашения.







