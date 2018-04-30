КНДР перейдет на единое время с Южной Кореей

КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время Соответствующее решение президиума Верховного народного собрания страны опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Указ о "Корректировке пхеньянского времени" от 30 апреля гласит, что это сделано для синхронизации времени Юга и Севера. Стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая этого года.

Решение принято после межкорейского саммита, где стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.

Разница во времени между двумя частями полуострова возникла, когда КНДР по случаю годовщины освобождения Кореи от японского господства 15 августа в 2015 году перевела стрелки часов на полчаса назад.