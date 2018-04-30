Боевики согласились покинуть юг Дамаска

Сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию пяти тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая, как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, боевики начнут выходить из палестинского лагеря беженцев "Ярмук" под Дамаском уже в понедельник. Террористы и члены их семей будут перемещены из сирийской столицы в провинцию Идлиб.

В рамках первого этапа договоренности из шиитских поселений Фуа и Кефрая планируется эвакуировать полторы тысячи человек.

Также, согласно договоренностям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.

Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.

Города Фуа и Кефрая уже почти четыре года находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек.