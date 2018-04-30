Будут сделаны все разумные шаги: Пашинян проводит встречи с фракциями НС

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, проводит встречи с парламентскими фракциями.

Перед встречей Пашинян сказал журналистам, что темой встреч будет разрешение внутриполитического кризиса. «Необходимо создать рабочую, консолидированную атмосферу. Необходимо закрыть страницу вражды и создать условия для обсуждения всех вопросов», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

В ответ на вопросы журналистов о его планах, он сказал, что пока он еще кандидат, а не премьер, и на эти вопросы ответит только в случае избрания. Тем не менее, он исключил проблему кадров в формировании правительства, отметив, что существует рейтинговый порядок рождения идеи. Несмотря на все это, он может утверждать, что РПА, составляющая большинство в парламенте, проголосует за все реформы.

«На данный момент никакого соглашения с правящей силой нет. Если лишь договоренность о встрече 30 апреля», - сказал Пашинян.

Что касается формирования коалиции, Пашинян сказал: «Мы стоим перед необходимостью разрешения внутриполитического кризиса, будут сделаны все разумные шаги, необходимые для этого. Это не означает, что я имею в виду какой-то конкретный сценарий».

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.