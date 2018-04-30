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Будут сделаны все разумные шаги: Пашинян проводит встречи с фракциями НС


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, проводит встречи с парламентскими фракциями.

Перед встречей Пашинян сказал журналистам, что темой встреч будет разрешение внутриполитического кризиса. «Необходимо создать рабочую, консолидированную  атмосферу. Необходимо закрыть страницу вражды и создать условия для  обсуждения  всех вопросов», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян. 

В ответ на вопросы  журналистов о его  планах, он сказал, что пока он еще кандидат, а не  премьер, и на эти  вопросы  ответит только в  случае  избрания. Тем не менее, он исключил проблему  кадров в формировании правительства, отметив, что существует рейтинговый порядок рождения  идеи. Несмотря на все  это, он может утверждать, что РПА, составляющая большинство в парламенте, проголосует за все реформы.

«На данный момент никакого соглашения  с  правящей силой  нет. Если лишь договоренность о встрече  30 апреля», - сказал Пашинян.

Что касается формирования  коалиции, Пашинян сказал: «Мы  стоим перед необходимостью разрешения  внутриполитического кризиса, будут сделаны  все  разумные шаги, необходимые для  этого. Это не  означает, что я имею в  виду какой-то конкретный сценарий».

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС  - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.




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