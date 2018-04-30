В Австрии в результате крушения самолета погибли два человека

Два человека погибли при крушении небольшого самолета на западе Австрии в воскресенье, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Krone Zeitung.

Как пишет издание, мотопланер потерпел крушение близ аэропорта города Инсбрук. На борту самолета находились два человека, они погибли. Предположительно, погибшие — швейцарцы.

Причина крушения пока не установлена.