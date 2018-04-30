В Австрии в результате крушения самолета погибли два человека
Два человека погибли при крушении небольшого самолета на западе Австрии в воскресенье, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Krone Zeitung.
Как пишет издание, мотопланер потерпел крушение близ аэропорта города Инсбрук. На борту самолета находились два человека, они погибли. Предположительно, погибшие — швейцарцы.
Причина крушения пока не установлена.
- 11:15 AFP: Роухани заявил о неприемлемости нового шестистороннего обсуждения ядерного соглашения
- 11:13 КНДР перейдет на единое время с Южной Кореей
- 11:11 Боевики согласились покинуть юг Дамаска
- 11:06 СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
- 11:04 В Австрии в результате крушения самолета погибли два человека
- 11:03 Глава британского МВД ушла в отставку из-за скандала с мигрантами
- 10:59 Найден пропавший подарок Макрона Трампу
- 10:52 СМИ: семь человек погибли, 20 ранены в результате взрывов в центре Кабула
- 10:48 Сирийские военные объекты подверглись ракетной атаке
- 09:47 Страны-члены и делегация ЕС в Армении считают важным диалог на основе Конституции РА
- 29.04-21:21 Arsenal проиграл в игре с Manchester United – Мхитарян стал автором гола
- 29.04-20:45 Генрих Мхитарян забил ворота Manchester United, но не отметил победу
- 29.04-20:37 Никол Пашинян объявил о прекращении акций неповиновения и начале консультаций в парламенте
- 29.04-19:44 Юра Мовсисян участвовал в игре «Юргордена»
- 29.04-19:12 СНБ Армении предотвратила въезд в страну предполагаемого террориста из Сирии
- 29.04-19:01 Маркос Пизелли стал автором голевого паса
- 29.04-18:43 В Instagram самым популярным курортом назван Kihavah Maldives Villas
- 29.04-18:35 Стартовые составы команд Manchester United и Arsenal – Мхитарян заявлен в стартовый состав
- 29.04-18:00 Пашинян рассказал о продолжении сотрудничества с двумя другими партиями парламентской фракции «Выход»
- 29.04-17:59 СМИ: в Ливии разбился военно-транспортный самолет
- 29.04-17:55 В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ
- 29.04-17:50 Католикос Всех Армян Гарегин II встретился с представителями РПА
- 29.04-17:48 Безопасность участников акции обеспечивают исключительно полицейские в формах
- 29.04-17:42 С лужайки Белого дома пропал посаженный Макроном и Трампом дуб
- 29.04-17:34 Московский «Арарат» стал победителем зоны Центр второго дивизиона России
- 29.04-17:21 Айк Галстян участвовал в победной игре «Штутгарт-2»
- 29.04-16:59 Работа Telegram восстанавливается после сбоя
- 29.04-14:54 Армения доказала, что в стране есть гражданское общество – Армен Саркисян дал интервью ВВС
- 29.04-14:52 Позиция РПА будет единой – Ваграм Багдасарян о дальнейших шагах партии
- 29.04-14:20 В Армении потеплеет на 4-6 градусов
- 29.04-14:12 Министр иностранных дел Арцаха встретился со своим коллегойиз Южной Осетии
- 29.04-14:01 Никол Пашинян передает подробности встречи с делегацией Госдумы РФ
- 29.04-13:48 Никол Пашинян сообщил некоторые подробности встречи с руководителем фракции РПА
- 29.04-13:35 АРФД приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна
- 29.04-13:19 СРОЧНО: Никол Пашинян встречается с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном
16:12, 23.04.2018
Просмотрели 3349 раз Я оставляю должность премьер-министра Армении: Отставка Сержа Саргсяна
21:43, 25.04.2018
Просмотрели 2092 раз В Петербурге госпитализирован Шарль Азнавур
16:47, 23.04.2018
Просмотрели 2052 раз Мать Сержа Саргсяна находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное
19:42, 25.04.2018
Просмотрели 1650 раз Третий президент Республики Армения Серж Саргсян направил послание депутатам фракции РПА
14:11, 27.04.2018
Просмотрели 1407 раз Николай Рыжков выразил надежду, что ситуация в Армении разрешится исключительно в конституционном, правовом поле