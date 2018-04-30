Глава британского МВД ушла в отставку из-за скандала с мигрантами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sky News.

По информации телеканала, Радд находилась под давлением из-за скандала с миграционной политикой ведомства. Отмечается, что глава МВД знала об установках в министерстве, согласно которым из страны должны ежегодно высылать определенное количество мигрантов.

Радд признала, что непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов. Об этом она сообщила в своем письме с прошением об отставке на имя премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Текст документа в воскресенье распространила пресс-служба британского правительства.



