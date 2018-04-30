Найден пропавший подарок Макрона Трампу

Дуб, посаженный Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на лужайке Белого дома, выкопали и поместили на фитосанитарный карантинный контроль. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Huffington Post.

Отмечается, что такое решение принято из-за существующих в США норм для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и земли. По информации издания, карантин для дуба скоро закончится.

Ранее 29 апреля сообщалось, что с лужайки Белого дома исчез дуб, посаженный в минувший понедельник президентами Франции и США.