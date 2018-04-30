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СМИ: семь человек погибли, 20 ранены в результате взрывов в центре Кабула


Семь человек погибли, еще 20 получили ранения в понедельник в результате двух взрывов в столице Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Pajhwok.

Как информировало ранее агентство Associated Press, один из взрывов прогремел в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Известно, что один из погибших - журналист.

Агентство AFP передает, что оба взрыва осуществлены террористами-смертниками.



 

 

 




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