СМИ: семь человек погибли, 20 ранены в результате взрывов в центре Кабула

Семь человек погибли, еще 20 получили ранения в понедельник в результате двух взрывов в столице Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Pajhwok.

Как информировало ранее агентство Associated Press, один из взрывов прогремел в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Известно, что один из погибших - журналист.

Агентство AFP передает, что оба взрыва осуществлены террористами-смертниками.





