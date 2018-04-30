Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Сирийские военные объекты подверглись ракетной атаке


Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

По информации РИА Новости, склад оружия, по которому нанесен удар, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. При ударе на складе в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

В Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, говорится, что удар нанесли ВВС Израиля по базе 47-ой бригады сирийской армии.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации