Правительство Японии наградило Азнавура орденом «Восходящего солнца»

29 апреля правительство Японии объявило имена иностранных кавалеров Весеннего ордена 2018г. в их числе Шарль Азнавур, и учитывая его вклад в развитие музыки в Японии и укрепление дружбы между Японией и Францией, он удостоен ордена «Восходящего солнца».

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Японии в РА.

«Господин Азнавур, посол Армении в Швейцарии, развернул активную музыкальную деятельность за рубежом, в том числе и в Японии. Посольство Японии в РА шлет сердечные поздравления в связи с его наградой», - говорится в сообщении посольства.

В свои 93 года король мирового шансона Азнавур продолжает активную сценическую жизнь, скоро состоятся его гастроли в Японии. Концерты запланированы накануне и на следующий день после его дня рождения – 21 мая в Осаке и 23 мая в Токио.

Шарль Азнавур родился 22 мая 1924г. в Париже. Автор многочисленных известных произведений. Продано около 100 миллионов дисков с его песнями. С 2009г. Азнавур является послом Армении в Швейцарии, в представительстве ООН в Женеве и других международных организаций.