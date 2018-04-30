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Правительство Японии наградило Азнавура орденом «Восходящего солнца»


29 апреля правительство Японии объявило имена иностранных  кавалеров Весеннего ордена 2018г. в их числе Шарль Азнавур, и учитывая его вклад в развитие  музыки в  Японии и укрепление  дружбы между Японией и Францией, он удостоен  ордена «Восходящего солнца».

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве  Японии в  РА.

«Господин Азнавур, посол Армении в Швейцарии, развернул активную музыкальную деятельность за рубежом, в том числе  и в Японии. Посольство Японии в РА  шлет сердечные  поздравления  в связи с его  наградой», - говорится в сообщении посольства.

В свои 93 года король мирового шансона Азнавур продолжает активную сценическую жизнь, скоро состоятся его гастроли в  Японии. Концерты  запланированы  накануне и на следующий  день после  его дня  рождения – 21 мая в Осаке и 23 мая в Токио.

Шарль Азнавур родился 22 мая 1924г. в Париже. Автор многочисленных известных произведений. Продано около 100 миллионов  дисков  с его песнями. С 2009г. Азнавур является послом Армении в  Швейцарии, в представительстве ООН в Женеве и других международных организаций.




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