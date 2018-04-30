Страны-члены и делегация ЕС в Армении считают важным диалог на основе Конституции РА

Посольства стран-членов и делегация ЕС в Армении распространили заявление о политической ситуации в стране.как сообщили Арменпресс в представительстве ЕС, в заявлении говорится.

«Европейский союз вновь подтверждает поддержку усилий, направленных на развитие благополучного и демократического общества в Армении.

В этом контексте чрезвычайно важен всеобъемлющий диалог на основе Конституции РА и с вовлечением всех сторон – вокруг демократического формирования нового правительства, что в интересах всех граждан РА. ЕС продолжает поддерживать в этом вопросе усилия президента Армена Саркисяна.

Остается важным то, что все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и осуществляющие право на собрания и свободу волеизъявления проявляли сдержанность и ответственность».