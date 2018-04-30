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Страны-члены и делегация ЕС в Армении считают важным диалог на основе Конституции РА


Посольства стран-членов и делегация ЕС  в Армении распространили заявление  о политической  ситуации в  стране.как сообщили Арменпресс в представительстве  ЕС, в  заявлении говорится.

«Европейский союз вновь подтверждает поддержку усилий, направленных на развитие благополучного и демократического общества в Армении.   

В этом контексте  чрезвычайно важен всеобъемлющий диалог на  основе  Конституции РА и с вовлечением всех сторон – вокруг демократического формирования нового правительства, что в интересах всех граждан РА. ЕС продолжает поддерживать в  этом вопросе усилия  президента  Армена Саркисяна.

Остается важным то, что все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и осуществляющие право на собрания  и свободу  волеизъявления проявляли сдержанность и ответственность».




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