Arsenal проиграл в игре с Manchester United – Мхитарян  стал автором гола

В матче 36-го тура чемпионата Англии между командами Manchester United и Arsenal «канониры» проиграли со счетом 2:1, некогда свои ворота пробил Генрих Мхитарян.

Как передает Арменпресс, вначале активны были обе команды. Футболистам Manchester United удалось открыть счет на 16 минуте. В начале второго тайма Генрих Мхитарян метким ударом восстановил равенство счета. Но забив мяч, он не отметил победу. Его заменили на 76 минуте. В добавочное время Фелаини головой забил гол, и счет стал 2:1.

По итогам этого тура Arsenal набрал 57 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. Следующая игра Arsenal состоится 3 мая – ответный матч полуфинала Лиги Европы в гостях у мадридского «Атлетико».