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Arsenal проиграл в игре с Manchester United – Мхитарян  стал автором гола


В матче  36-го тура чемпионата Англии между командами Manchester United  и Arsenal «канониры» проиграли со счетом  2:1, некогда свои ворота  пробил Генрих Мхитарян. 

Как  передает Арменпресс, вначале  активны  были обе команды. Футболистам  Manchester United удалось открыть счет на  16 минуте. В начале  второго тайма Генрих Мхитарян  метким ударом восстановил равенство счета. Но забив мяч, он не  отметил победу. Его заменили на 76 минуте. В добавочное  время Фелаини головой забил гол, и счет стал   2:1.  

По итогам этого тура  Arsenal набрал 57 очков и занимает 6 место в  турнирной таблице.  Следующая игра Arsenal состоится 3 мая – ответный матч полуфинала Лиги Европы  в гостях у мадридского «Атлетико».

 




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