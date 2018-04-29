Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Генрих Мхитарян  пробил ворота Manchester United, но не  отметил победу


Член сборной  Армении Генрих Мхитарян  забил в ворота Manchester United.

Как  передает Арменпресс, футболистам Manchester United удалось открыть счет на  16 минуте. Воспользовавшись ситуацией на штрафной  площадке, гол забил Пол Погба.

В начале  второго тайма Генрих Мхитарян  метким ударом восстановил равенство счета. Но забив мяч, он не  отметил победу.

Матч продолжается.




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