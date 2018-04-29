Генрих Мхитарян  пробил ворота Manchester United, но не  отметил победу

Член сборной Армении Генрих Мхитарян забил в ворота Manchester United.

Как передает Арменпресс, футболистам Manchester United удалось открыть счет на 16 минуте. Воспользовавшись ситуацией на штрафной площадке, гол забил Пол Погба.

В начале второго тайма Генрих Мхитарян метким ударом восстановил равенство счета. Но забив мяч, он не отметил победу.

Матч продолжается.