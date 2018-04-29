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Никол Пашинян объявил о прекращении акций  неповиновения и начале консультаций в  парламенте


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян объявил, что с 30 апреля прекращаются все акции  неповиновения и начинаются консультации в  парламенте.

Как  передает Арменпресс, на митинге на пл. Республики  Пашинян сообщил, что 30 апреля у него важные  встречи со всеми фракциями и  призвал к прекращению акций  неповиновения.

«С утра у меня  очень важные дела, я встречаюсь со всеми фракциями, чтобы в результате  консультаций я мог передать информацию о том, что выбор вашего кандидата гарантирован. Я не  смогу спокойно работать в  кабинетных условиях, если в разных районах республики будут происходить акции неповиновения. Завтра мы  берем паузу и не проводим никаких акций. Я призываю с  этого момента прекратить все  телефонные  контакты с  депутатами РПА. Согласно предварительной договоренности, завтра я от вашего имени встречусь с ними как  кандидат в  премьеры, чтобы  обсудить нашу  повестку и сделать ее реальностью», - сказал Пашинян.

Он объявил, что в  17:00 часов он будет на  пл.Нжде, откуда  они пешком пойдут на пл.Республики. «На пл.Республики я объявлю вам результаты переговоров, и мы  вместе  определим наши дальнейшие  шаги – в зависимости от ситуации. В любом случае с 08:00 часов следующего дня  собираемся на пл. Республики. А как и где  мы  проведем 1 мая, зависит от политической ситуации в  стране  в этот день», - сказал Пашинян.

Он в деталях передал собравшимся состоявшуюся 29 апреля встречу с делегацией Госдумы  РА, отметив, что встреча  прошла в очень теплой  обстановке и все  расстались друзьями. Он подчеркнул, что ничто не  угрожает армяно-российским отношениям, они будут развиваться  активнее.

 

 




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