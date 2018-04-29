Никол Пашинян объявил о прекращении акций  неповиновения и начале консультаций в  парламенте

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян объявил, что с 30 апреля прекращаются все акции неповиновения и начинаются консультации в парламенте.

Как передает Арменпресс, на митинге на пл. Республики Пашинян сообщил, что 30 апреля у него важные встречи со всеми фракциями и призвал к прекращению акций неповиновения.

«С утра у меня очень важные дела, я встречаюсь со всеми фракциями, чтобы в результате консультаций я мог передать информацию о том, что выбор вашего кандидата гарантирован. Я не смогу спокойно работать в кабинетных условиях, если в разных районах республики будут происходить акции неповиновения. Завтра мы берем паузу и не проводим никаких акций. Я призываю с этого момента прекратить все телефонные контакты с депутатами РПА. Согласно предварительной договоренности, завтра я от вашего имени встречусь с ними как кандидат в премьеры, чтобы обсудить нашу повестку и сделать ее реальностью», - сказал Пашинян.

Он объявил, что в 17:00 часов он будет на пл.Нжде, откуда они пешком пойдут на пл.Республики. «На пл.Республики я объявлю вам результаты переговоров, и мы вместе определим наши дальнейшие шаги – в зависимости от ситуации. В любом случае с 08:00 часов следующего дня собираемся на пл. Республики. А как и где мы проведем 1 мая, зависит от политической ситуации в стране в этот день», - сказал Пашинян.

Он в деталях передал собравшимся состоявшуюся 29 апреля встречу с делегацией Госдумы РА, отметив, что встреча прошла в очень теплой обстановке и все расстались друзьями. Он подчеркнул, что ничто не угрожает армяно-российским отношениям, они будут развиваться активнее.