Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Юра  Мовсисян участвовал в  игре  «Юргордена»


Экс-форвард сборной  Армении Юра  Мовсисян участвовал в  игре  «Юргордена».

Как  передает Арменпресс, в 6 туре  первенства Швеции «Юргорден» принимал у  себя  «Хамарбью».

Мовсисян не  был в  стартовом составе, но вышел на  замену  на 60 минуте.

По итогам этого тура «Юргорден» на 7 месте.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации