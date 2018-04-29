Экс-форвард сборной Армении Юра Мовсисян участвовал в игре «Юргордена».

Как передает Арменпресс, в 6 туре первенства Швеции «Юргорден» принимал у себя «Хамарбью».

Мовсисян не был в стартовом составе, но вышел на замену на 60 минуте.

По итогам этого тура «Юргорден» на 7 месте.