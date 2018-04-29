СНБ Армении предотвратила въезд в страну предполагаемого террориста из Сирии

Служба национальной безопасности Армении предотвратила въезд в страну предполагаемого террориста, который занимался активной деятельностью в Сирии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы национальной безопасности, террориста зовут Сулеймангаджи Багандгаджиев (гражданин России, житель Махачкалы).

СНБ заявила, что продолжает находиться в состоянии повышенной готовности и сосредоточена на иностранных угрозах или террористических организациях, принимая во внимание сложную ситуацию в стране.

Служба национальной безопасности одновременно усилила пограничный контроль для предотвращения продолжающихся попыток террористов воспользоваться сложившейся в Армении напряженной ситуацией и сделать ее своей мишенью. СНБ заявила, что располагает разведывательными сообщениями о том, что подозреваемые в террористической организации будут пытаться пересечь границу в Армению.

О возможных признаках угрожающей Армении опасности со стороны международных террористических групп свидетельствовала попытка гражданина России, жителя Махачкалы Сулеймангаджи Багандгаджиева тайно проникнуть в Армению, которая была предотвращена СНБ Армении еще 13 февраля 2018 года.

В частности, было установлено, что прибывший транзитным рейсом из Кении Багандгаджиев пытался проникнуть на территорию Армении с фальшивым паспортом гражданина Украины.

Гражданин РФ арестован, ему предъявлено обвинение.

СНБ Армении получила предварительные данные о том, что Сулеймангаджи Багандгаджиев был завербован одной из международных террористических организаций и за плату с мая 2015 года принимал участие в вооруженных столкновениях в Сирии. В ходе следственных действий были также получены сведения о проявленном Багандгаджиевым интересе к отдельным местностям Еревана и других городов Армении.

Следствие продолжается.