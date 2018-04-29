Член сборной Армении Маркос Пизелли стал автором голевого паса.

Как передает Арменпресс, в 7 туре первенства Казахстана «Актобе» у себя дома с минимальным счетом победил «Кизил-Жар».

Маркос Пизелли был в стартовом составе и на 32 минуте стал автором голевого паса. На 86 минуте его заменили.

По итогам этого тура «Актобе» на 12 месте.