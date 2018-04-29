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Маркос Пизелли стал автором голевого паса


Член сборной  Армении Маркос Пизелли стал автором голевого паса.

Как  передает Арменпресс, в 7 туре  первенства Казахстана «Актобе»  у  себя  дома с минимальным счетом победил «Кизил-Жар».

Маркос Пизелли был в  стартовом составе и на 32 минуте стал автором голевого паса. На 86 минуте  его заменили.

По итогам этого тура «Актобе» на 12 месте.




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