Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

В Instagram самым популярным курортом назван Kihavah Maldives Villas


На основании опроса пользователей, самым популярным в Instagram местом отдыха стал Kihavah Maldives Villas,  сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости .

За комплекс вилл Kihavah Maldives Villas на мальдивском атолле Баа проголосовали более 45 тысяч человек.

И не удивительно, здесь фотографии даже не нуждаются в обработке: чистая вода, нетронутые пляжи и виллы с собственными бассейнами неизменно собирают много лайков пользователей соцсети.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации