Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Стартовые  составы  команд Manchester United  и Arsenal – Мхитарян заявлен в стартовый состав


Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура чемпионата Англии между командами Manchester United  и Arsenal.

Как  передает Арменпресс, «оружейники» выйдут в следующем составе:  Оспина, Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац, Джака, Мэйтленд-Найлс, Нелсон, Мхитарян, Айвоби, Обамеянг.

Состав Manchester Unitedде Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Погба, Санчес, Лингард, Лукаку, Алексис.

Матч начнется в 19:30 по ереванскому  времени.




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