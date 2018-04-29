Стартовые  составы  команд Manchester United  и Arsenal – Мхитарян заявлен в стартовый состав

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура чемпионата Англии между командами Manchester United и Arsenal.

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут в следующем составе: Оспина, Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац, Джака, Мэйтленд-Найлс, Нелсон, Мхитарян, Айвоби, Обамеянг.

Состав Manchester United: де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Погба, Санчес, Лингард, Лукаку, Алексис.

Матч начнется в 19:30 по ереванскому времени.