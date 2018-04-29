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СМИ: в Ливии разбился военно-транспортный самолет


Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ливии, трое членов экипажа погибли, еще один пострадал. Как передает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС,  Об этом сообщает новостной портал Al-Wasatсо ссылкой на источники в ВС страны.

По их данным, воздушное судно разбилось при взлете с аэродрома в районе одного из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эш-Шарара, расположенного к юго-западу от Триполи. После столкновения с землей транспортник взорвался.

Начато расследование, выясняются причины катастрофы. Других подробностей произошедшего не приводится.




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