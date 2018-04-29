Католикос  Всех Армян Гарегин  II встретился с представителями РПА

Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II 29 апреля в Св. Эчмиадзине встретился с представителями РПА – главой парламентской фракции Ваграмом Багдасаряном, и.о. министра обороны РА Вигеном Саркисяном и вице-председателем РПА, депутатом Арменом Ашотяном.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Св. Престола.

В ходе встречи обсуждались внутриполитическая ситуация в Армении и пути ее разрешения.