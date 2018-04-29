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Католикос  Всех Армян Гарегин  II встретился с представителями РПА


Его Святейшество Католикос  Всех Армян Гарегин  II 29 апреля в Св. Эчмиадзине встретился с представителями РПА – главой парламентской фракции Ваграмом Багдасаряном, и.о. министра обороны РА Вигеном Саркисяном и вице-председателем РПА, депутатом Арменом Ашотяном.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-канцелярии Св. Престола.

В ходе  встречи обсуждались  внутриполитическая ситуация  в  Армении и пути ее разрешения.




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