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Безопасность участников акции обеспечивают исключительно полицейские  в  формах


Участники акции, организованной возле  одного из ТЦ столицы, заявили, что к  ним подходят полицейские  в  гражданском и проводят «разъяснительную работу».

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь полиции РА  Ашот Агаронян отметил в Facebook, что  безопасность участников акции обеспечивают исключительно полицейские  в  формах.

«Полиция официально заявляет, что на  данный момент  безопасность участников акции обеспечивают исключительно полицейские  в  формах, на дежурстве  нет полицейских в  гражданском», - написал Агаронян.

В 17:00 часов  Пашинян совершит марш от площади Франции к пл. Республики, где  в  19:00 состоится митинг.




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