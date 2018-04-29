Участники акции, организованной возле одного из ТЦ столицы, заявили, что к ним подходят полицейские в гражданском и проводят «разъяснительную работу».

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь полиции РА Ашот Агаронян отметил в Facebook, что безопасность участников акции обеспечивают исключительно полицейские в формах.

«Полиция официально заявляет, что на данный момент безопасность участников акции обеспечивают исключительно полицейские в формах, на дежурстве нет полицейских в гражданском», - написал Агаронян.

В 17:00 часов Пашинян совершит марш от площади Франции к пл. Республики, где в 19:00 состоится митинг.