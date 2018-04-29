Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ


Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал Al Sumaria.

Всех их обвиняют в участии в террористической группировке "Исламское государство"*. Других деталей телеканал пока не приводит.

В апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.





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