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Московский «Арарат» стал победителем зоны Центр второго дивизиона России


Московский «Арарат» досрочно   стал победителем зоны   Центр  второго дивизиона России.

Как  передает Арменпресс, в 21 туре зоны  Центр  второго дивизиона России играл с представителем Саратова «Соколом». За 5 туров до завершения турнира «Арарат» стал недосягаемым для «Рязани» и стал победителем.

В течение  21 тура «Арарат» побеждал 17 раз и 4 матча завершил вничью.

 




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