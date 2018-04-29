Московский «Арарат» стал победителем зоны Центр второго дивизиона России
Московский «Арарат» досрочно стал победителем зоны Центр второго дивизиона России.
Как передает Арменпресс, в 21 туре зоны Центр второго дивизиона России играл с представителем Саратова «Соколом». За 5 туров до завершения турнира «Арарат» стал недосягаемым для «Рязани» и стал победителем.
В течение 21 тура «Арарат» побеждал 17 раз и 4 матча завершил вничью.
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