Московский «Арарат» стал победителем зоны Центр второго дивизиона России

Московский «Арарат» досрочно стал победителем зоны Центр второго дивизиона России.

Как передает Арменпресс, в 21 туре зоны Центр второго дивизиона России играл с представителем Саратова «Соколом». За 5 туров до завершения турнира «Арарат» стал недосягаемым для «Рязани» и стал победителем.

В течение 21 тура «Арарат» побеждал 17 раз и 4 матча завершил вничью.