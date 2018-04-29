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Айк Галстян участвовал в победной игре «Штутгарт-2»


Член  национальной молодежной сборной Армении по футболу Айк Галстян участвовал в  очередной  игре  «Штутгарт-2».

Как  передает Арменпресс, в 34 туре Региональной лиги первенства Германии  «Штутгарт-2» в гостях одержал победу над «Кикером»,  забив  всего один гол.

Полузащитник национальной молодежной сборной Армении по футболу АйкГалстян не  был заявлен в стартовом составе, но на 88 минуте  вышел на  замену.

 




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