Айк Галстян участвовал в победной игре «Штутгарт-2»

Член национальной молодежной сборной Армении по футболу Айк Галстян участвовал в очередной игре «Штутгарт-2».

Как передает Арменпресс, в 34 туре Региональной лиги первенства Германии «Штутгарт-2» в гостях одержал победу над «Кикером», забив всего один гол.

Полузащитник национальной молодежной сборной Армении по футболу АйкГалстян не был заявлен в стартовом составе, но на 88 минуте вышел на замену.