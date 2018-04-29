Позиция РПА будет единой – Ваграм Багдасарян о дальнейших шагах партии

Парламентская фракция РПА не будет препятствовать выдвижению единого кандидата от других политических сил – фракций «Царукян», АРФД и «Елк».

Как передает Арменпресс, так сказал глава Фракции РПА Ваграм Багдасарян после встречи с НиколомПашиняном.

«Если три политические силы НС РА выдвинут одного кандидата, мы не будем чинить никаких препятствий к выборам того, кого назовут "народным кандидатом"», - сказал он.

«То есть обеспечите кворум?» На этот вопрос Багдасарян ответил: «Да».

По его словам, с целью организованного проведения выборов было предложено прекратить все акции и не нарушать спокойствие народа. «Это была наша договоренность», - сказал Ваграм Багдасарян.

Он призвал принять мнения отдельных депутатов как личное мнение и быть уверенным, что позиция РПА будет единой.

«Когда фракция соберется, мы примем решение, без консультаций с членами фракции я не сделаю никаких заявлений. В нашей фракции – у меня и коллег, есть договоренность о том, что наша позиция будет единой», - сказал он.

А на вопрос, когда будет эта встреча республиканцев, Багдасарян ответил: После официального выдвижения кандидатов»

Последний срок выдвижения кандидатур - 30 апреля. Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА «О регламенте Национального собрания», вопрос выбора премьер-министра будет обсуждаться 1 мая в 12:00 часов.