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Позиция РПА будет единой – Ваграм Багдасарян о дальнейших шагах партии


Парламентская фракция РПА  не будет препятствовать выдвижению единого кандидата от других политических сил – фракций «Царукян», АРФД и «Елк».

Как  передает Арменпресс, так сказал  глава Фракции РПА  Ваграм Багдасарян после  встречи с НиколомПашиняном.

«Если три политические  силы  НС РА  выдвинут одного кандидата, мы не будем чинить никаких препятствий к выборам того, кого назовут "народным кандидатом"», - сказал он.

«То есть обеспечите  кворум?» На этот вопрос Багдасарян ответил: «Да».

По его словам, с целью организованного проведения  выборов было предложено прекратить все  акции и не нарушать спокойствие  народа. «Это была наша договоренность», - сказал Ваграм Багдасарян.

Он призвал  принять мнения  отдельных депутатов как личное мнение и быть уверенным, что позиция  РПА  будет единой.

«Когда фракция соберется, мы  примем решение, без консультаций с членами фракции я не сделаю никаких заявлений. В нашей фракции – у меня  и  коллег, есть договоренность о том, что наша позиция  будет единой», - сказал он.

А на вопрос, когда будет эта встреча республиканцев, Багдасарян ответил: После  официального выдвижения  кандидатов»

Последний  срок  выдвижения  кандидатур  - 30 апреля. Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА  «О регламенте Национального собрания», вопрос выбора премьер-министра будет обсуждаться 1 мая в  12:00 часов.

 

 

 




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