Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

В Армении потеплеет на 4-6 градусов


МЧС РА сообщает, что  29 апреляднем,  30 апреля ночью и в первой половине дня, 4 мая – после полудня на значительной территории республики, а 3 мая вечером в отдельных районах  время от времени ожидаются кратковременные дожди и грозы,   возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

В  Ереване 29 апреля днем,  29 апреля, 30 апреля ночью и в первой половине дня, 4 мая – после полудня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

1-3 мая погода ожидается без осадков.

 




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