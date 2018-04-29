В Армении потеплеет на 4-6 градусов

МЧС РА сообщает, что 29 апреляднем, 30 апреля ночью и в первой половине дня, 4 мая – после полудня на значительной территории республики, а 3 мая вечером в отдельных районах время от времени ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

В Ереване 29 апреля днем, 29 апреля, 30 апреля ночью и в первой половине дня, 4 мая – после полудня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

1-3 мая погода ожидается без осадков.