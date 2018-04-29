Министр иностранных дел Арцаха встретился со своим коллегойиз Южной Осетии

29 апреля министр иностранных дел Республики Арцах МасисМаилян встретился с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым, прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Дмитрий Медоев вновь поздравил МасисаМаиляна с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему успехов в реализации профессиональных планов.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и двусторонних связей в рамках подписанного в 2001 году между министерствами иностранных дел Республики Арцах и Республики Южная Осетия протокола «О сотрудничестве и консультациях».